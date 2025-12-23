23日午前3時25分ごろ、さいたま市岩槻区笹久保新田の県道交差点で「男性が倒れていた」と車で通りかかった男性から110番があった。岩槻署によると、同区小溝の会社員吉原隆仁さん（61）が路上で倒れており、搬送先の病院で死亡が確認された。署は横断歩道にいた吉原さんが、ひき逃げされたとみて捜査している。