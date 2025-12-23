チラッと見たら、それはお宝だった！「大和証券Mリーグ2025-26」12月22日の第1試合で、赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）がトップを獲得。久々の白星につながった大きなアガリのシーンでは、アガリだと確認した後、クルッと牌を回してツモる手さばきを見せ、ファンから喜びの声が集まった。【映像】チラッと見てからくるんっ！園田賢、うれしい親跳満で見せた手さばき今シーズン、一時期は個人スコアでも首位争いをしようか