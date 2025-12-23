「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２３日午前１０時現在で、ソシオネクストが「売り予想数上昇」で４位となっている。 ２３日の東京市場で、ソシオネクスは小幅ながら３営業日ぶりに反落。１０月３１日に２６年３月期通期の連結営業利益予想を従来の１４０億円から１００億円（前期比６０．０％減）に下方修正したことが尾を引いているようで、戻りの鈍さが売り予想数上昇につながっているよう