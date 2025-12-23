アシロが３日続伸している。２２日の取引終了後に関東財務局に提出された変更報告書で、英ロンドンに拠点を置く投資顧問会社アセット・バリュー・インベスターズによる株式保有割合が６．７８％から８．４５％に上昇したことを受けて、需給思惑的な買いが入っているようだ。保有目的として、純投資及び持続的な企業価値の向上に向けた重要提案行為を行う可能性があるとしており、報告義務発生日は１２月１５日となっ