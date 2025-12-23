東洋証券は４日続伸。２２日取引終了後、保有する上場有価証券１銘柄を一部売却したことに伴い、売却益３億５２００万円が発生したと発表した。第３四半期決算に特別利益として計上する。これが手掛かりとなっているようだ。 出所：MINKABU PRESS