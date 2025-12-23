日本フエルトが３日続伸し、年初来高値を連日更新している。東証の自己株式立会外買付取引情報によると、同社は２３日朝の立会外において１株６８３円で３８万１３００株を買い付けており、これを好感した買いが集まっている。 同社は２２日の取引終了後、取得総数３８万１３００株（発行済み株式総数の２．０８％）、取得総額２億６０４２万７９００円を上限とする自社株の買い付けを東証の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳ