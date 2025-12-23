２３日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５６円６１銭前後と前日午後５時時点に比べ８０銭強のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８４円２７銭前後と同４０銭強のユーロ安・円高で推移している。 片山さつき財務相が米ブルームバーグ通信のインタビューで２２日、足もとの円安に関して「完全にファンダメンタルズではなくて投機だ」と述べ、過度な為替変