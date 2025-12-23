モナコは22日、日本代表MF南野拓実が医療検査の結果、左膝の前十字靱帯断裂と診断されたことを発表した。全治については明らかにしていないが、長期離脱が予想される。南野は前日21日に行われたクープ・ドゥ・フランス(フランス国内杯)のオセール戦(○2-1)で負傷。前半途中に左膝を痛め、担架で運び出されていた。今季はここまで公式戦21試合に出場し、4ゴール3アシストを記録。来年6月に開幕するワールドカップへの影響も懸