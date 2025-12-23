監修医師：高藤 円香（医師） 防衛医科大学校卒業 / 現在は自衛隊阪神病院勤務 / 専門は皮膚科 眼皮膚白皮症の概要 眼皮膚白皮症（がんひふはくひしょう）は、生まれつき皮膚、毛髪、眼の色が薄くなる遺伝性疾患で、「アルビノ」とよばれることもあります。日本国内の患者数は約5000人と推定されており、国の指定難病に登録されている、まれな疾患です。 眼皮膚白皮症は、メラニン色素の合成が低下、または消失することで発症