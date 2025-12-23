国際卓球連盟（ITTF）は23日、2025年第52週の世界ランキングを発表した。 ■トップ30に日本勢8選手がランクイン 女子シングルスでは、張本美和（木下グループ）が日本勢トップの6位をキープ。伊藤美誠（スターツ）が9位、早田ひな（日本生命）が10位と続き3選手がトップ10を維持している。その後には、橋本帆乃香（デンソーポラリス）が11位、大藤沙月（ミキハウス）が14位、長粼美柚（木下アビエ