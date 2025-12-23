この記事をまとめると ■大手部品サプライヤーの「YOROZU」が開発した新工法「げんにくん」 ■新プレス加工技術を活用した「げんにくん」により軽量で高強度な車体部品の提供を実現 ■「げんにくん」では新開発のシミュレーションソフトの存在も欠かせない 革新的な技術の「げんにくん」 世のなかにはユニークな名称の商品がけっこう溢れています。たとえば古くは「ママレモン」や「プッチンプリン」、医薬品でいうと「熱さまシ