櫻坂46の山崎天（崎＝たつさき／20）が、来年1月10日午後11時から放送されるNHK「ザ・グレイテスト・ヒッツ拡大版！『成人の日 直前スペシャル』」にゲスト出演する。【写真】現在20歳！これまでのヒット曲を振り返る山崎天『レッツゴーヤング』『ポップジャム』『NHK紅白歌合戦』など、NHKが放送してきた音楽番組から、昭和・平成・令和のジャパニーズポップスを中心に「これだ！」という名パフォーマンス映像を届ける「ザ