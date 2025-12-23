アメリカのトランプ大統領は、「安全保障のために必要だ。手に入れなければならない」と述べ、グリーンランドの領有に改めて意欲を示し、南部ルイジアナ州の知事を担当の特使に任命しました。アメリカトランプ大統領「安全保障のためグリーンランドが必要だ。デンマークは資金も軍事力も提供していない」トランプ氏は22日、大統領就任以来、領有に意欲を示していたデンマークの自治領グリーンランドについて「安全保障のために必