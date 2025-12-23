【ロンドン＝横堀裕也】正体不明の芸術家バンクシーの新作が２２日、ロンドン西部の建物の側面に登場した。２人の子どもが着込んだ格好で地面に寝転び、空を見上げている様子を描いたものだ。英メディアでは「クリスマスを前に、家のない子どもたちが問題となっていることを訴えたのでは」といった見方が出ている。バンクシーは自身のインスタグラムに壁画の写真を投稿したが、制作の意図を明らかにしていない。ロンドン中心部