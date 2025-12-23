『ほくでんグループ presents STVラジオ「島太星のぽっぷんアイランド」公開収録〜あんもないととの輪〜』が12月14日、北海道札幌市のSTVホールで行われた。大雪に見舞われた札幌に、北海道内外から約400人のファンが集結。ゲストでタレントのオクラホマ河野真也とのトークや島の生歌披露、抽選会などが行われ、放送2回分・約1時間半に及んだ収録会場には、最後の最後まで笑顔があふれた。○大雪の札幌に笑顔が広がる、オクラホマ