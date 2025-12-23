日本ワイン市場が広がり、新しいワイナリーが次々と生まれる一方で、現場では栽培・醸造の知識不足や人手不足、地域の担い手不足といった課題も見えてきている。こうした状況のなか、メルシャンはスタートアップワイナリーに向けた栽培・醸造コンサルティング事業を立ち上げた。その取り組みの延長線上で生まれたのが、「あなただけのワインづくり体験」だ。ワインを“買う”だけでなく“造る”工程に関わることで、日本ワインを軸