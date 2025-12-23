俳優の東出昌大（37歳）が、12月21日に放送されたドキュメンタリーバラエティ番組「世界の果てに、くるま置いてきた」（ABEMA）に出演。赤ちゃんあやす姿に「父の顔だ」「でっくん優しい顔」などの声が上がった。番組は今回、前回の放送で令和ロマン・くるまの南アジア横断旅が完結したのち、くるま、ひろゆきと別れてブータンに残った東出の“1人旅”に密着。東出はヒマラヤ山脈の麓、標高4000mにあるラヤ村を訪れる。人々の暮ら