2026年1月2日および3日に日本テレビ系列で放送される『第102回東京箱根間往復大学駅伝競走』にて、羊文学の楽曲「光るとき」が使用された『第102回箱根駅伝用オリジナルCM』年始特別バージョンが放映されることが決定した。CMには、箱根駅伝に出場する選手たちを見守るような優しく強い声を持つ、神谷浩史、小西克幸、花江夏樹、松岡禎丞、森田成一を起用し、5名の豪華声優陣がリレー形式でナレーションを担当する。楽曲には、箱根