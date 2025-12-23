テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２３日、今月１５日正午過ぎにに起きた東京・赤坂の個室サウナ店で客の夫婦が死亡した火災事故を特集した。番組では赤坂での事故を受け各地のサウナで緊急点検が始まっていることを報じ、今回の事故の問題点、サウナブームの実態と課題などをスタジオでゲスト出演した専門家ら出演者が議論した。スタジオでは火災が起きた個室サウナを再現。火災当時、非常