小・中学生の保護者の皆様、こんにちは。「おうち受験コーチング」代表の鈴木詩織です。 【調査結果】親が選ぶ「家庭教師をお願いしたい芸能人」 12月は多くの小中学校で通知表(成績表)が手渡される時期ですね。親御さんとしては、ついつい「◎は減ってないか」「5段階評価の数字はどうなっているか」と目がいきがちですが、大切なのはそれだけではありません。 ①通知表は「わが子の才能」を示す羅針盤 現