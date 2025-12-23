1950年7月1日、大紱郡〔現・大田（テジョン）広域市〕山内面（サンネミョン）コルリョンコル。独立運動家だった李観述（イ・グァンスル）先生を狙って、軍憲兵隊が銃を向け発砲した。1902年、慶尚北道・蔚山（キョンサンプクト・ウルサン）で生まれた李先生は、京城（キョンソン）中等高等普通学校を経て東京高等師範学校を卒業した、当時屈指のエリートだった。東徳（トンドク）女学校の教師として勤務していた際、京城の女