ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。今回は2025年12月12日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ドラえもん』マスコットひみつ道具Ver.Vol.2を紹介します！ セガプライズ『ドラえもん』マスコットひみつ道具Ver.Vol.2 登場時期：2025年12月12日より順次サイズ：全長約6×5×10cm種類：全4種（タケコプター、おおかみ男クリーム、石こ