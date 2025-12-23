海南省三亜市でプレジャーボートを楽しむ人たち。（資料写真、三亜＝新華社記者／趙穎全）【新華社上海12月23日】中国上海市の上海交通大学産業研究院はこのほど、高齢者が健康を考慮し、季節に応じて過ごしやすい場所で暮らす「渡り鳥式」生活をめぐり、2025年版「中国高齢者の渡り鳥式生活における避寒地適合度指数」を発表した。17項目の指標に基づいて避寒地候補の55都市を総合的に評価した結果、海南省の三亜市と海口市、広