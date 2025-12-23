とちぎテレビ 宇都宮市の高齢者施設でクリスマス会が開かれ利用者がジャズの演奏に酔いしれました。 このクリスマス会は施設の利用者にジャズの生演奏でクリスマスの雰囲気を楽しんでもらおうと毎年実施されているもので今年で５０回目の節目を迎えました。 施設内の教会で行われたクリスマス会には利用者や職員などおよそ５０人が参加し宇都宮市民ジャズオーケストラのメンバーが奏でる美しい音色に耳を傾け