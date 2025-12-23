大相撲の元関脇・貴闘力さんが手がける店舗が、鹿沼市に２１日、プレオープンしました。 貴闘力さんの化粧まわしや写真などを見ることができ、地元食材を使った料理と相撲の文化を楽しめます。 貴闘力さんがオープンさせる相撲ミュージアムを併設した料理店、「千山万水力貴庵」です。 ２０２６年１月７日のグランドオープンを前に２１日から３日間のプレオープンでの営業が始まりました。 初