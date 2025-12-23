２２日は二十四節気の一つで、１年で最も昼の時間が短いと言われている「冬至」です。これに合わせて日光市の温泉では、毎年恒例の「ゆず風呂」が始まりました。 日光市大渡にある東照温泉です。午前１０時過ぎ、露天風呂に来年の西暦に合わせて２０２６個以上のユズが入れられました。冬至の日にユズ湯に入ると「風邪をひかない」と言われていて、この温泉では２０００年から毎年このサービスを行っています。 施設の近く