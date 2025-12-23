中国政府は、EU=ヨーロッパ連合がチーズなどの乳製品に不当な補助金を交付し、中国国内の業界に損害を与えているとして、事実上の関税措置にあたる最大42.7%の保証金を徴収すると発表しました。中国商務省は22日、EU産のチーズなどの乳製品について不当な補助金により、安い値段で輸入されているとして、輸入額の21.9%〜42.7%を保証金として企業から徴収すると発表しました。保証金の徴収は暫定措置だとしていますが、事実上の関税