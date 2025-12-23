23日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝156円台後半で取引された。午前10時現在は前日比86銭円高ドル安の1ドル＝156円61〜62銭。ユーロは42銭円高ユーロ安の1ユーロ＝184円30〜34銭。急激な円安ドル高の是正を狙った政府・日銀による為替介入への警戒感が広がり、円を買ってドルを売る動きが優勢となった。市場では「円安が進行した反動から、持ち高を調整するために円を買う動きも出た」（外為ブローカー）との声