ヤクルトからポスティングシステムによってホワイトソックスに加入した村上宗隆内野手（２５）が２２日（日本時間２３日）、シカゴの本拠地レート・フィールドで記者会見に臨んだ。グレーのシャツに５番のタテジマをまとった村上はクリス・ゲッツＧＭと地元記者らの前へ。背番号は、ヤクルト時代の「５５」ではく「５」を選んだ理由を問われた村上は「日本で５５番を背負わせてもらった。もちろん大好きな番号ですけど、新しい