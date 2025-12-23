けさ、千葉県木更津市の飲食店から火が出て、現在も消火活動が続いています。けが人はいないもようです。きょう午前9時ごろ、千葉県木更津市で通行人から「1階から火が出て炎が2階に移り燃えている」と119番通報がありました。警察と消防によりますと、木造2階建ての飲食店「Kiyomidai Cafe」が燃えていて、ポンプ車など8台が消火活動にあたっているということです。火元となったのは飲食店と住宅を兼ねた建物で、消防により