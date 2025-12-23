お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が22日、自身のYouTubeチャンネルを更新。定番企画「1人賛否」内で、チャンネル登録者数175万人を誇る3人組ユーチューバー「ヘラヘラ三銃士」のメンバー、さおりんの結婚について言及した。さおりんはYouTubeチャンネルで「私、結婚いたしましたー！」と左手薬指の結婚指輪を披露して報告。お相手とのなれ初めについて「アイドルを辞めてヘラヘラ（三銃士）を始める前、1年間空白の期間があっ