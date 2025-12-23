タイガーエア・台湾は、日本路線を対象とした「Christmas SALE」を、12月23日午前11時から24日まで開催する。対象路線と片道最低運賃は、以下の通り。諸税が別途必要となる。小人運賃の設定はなく、2歳未満の座席を使用しない幼児の片道運賃は2,300円となる。搭乗期間は12月23日から2026年6月15日まで、路線により異なる。・台北/桃園発着沖縄/那覇・石垣（8,000円）、東京/羽田・東京/成田・大阪/関西・岡山・米子・福岡・佐賀・