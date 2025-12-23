◆年末年始は、おひとりさまだからこそ満たされる、東京のホテルビュッフェへ。マンダリン オリエンタル 東京などおすすめ5選 写真：シェフズダイニング シンフォニー／ロイヤルパークホテル今年1年頑張った自分へ。年末年始くらいは少し肩の力を抜いて、「好きなものを、好きなだけ」楽しむ時間を過ごしては？上質でゆったりとした東京のホテルレストランなら、ひとりで気兼ねなく、心まで満たされるひとときを堪能できるはず。