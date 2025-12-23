民家の玄関先に「置き石」をするなどの手口で空き巣を繰り返したとして、男が逮捕された事件で、男は窃盗など７０件に関与したとみられることがわかりました。警察によりますと、嶋谷直人容疑者（２９）は今年２月、神戸市垂水区の住宅に侵入し、１階の窓ガラスを割った疑いで５月に逮捕されました。被害に遭った住宅には小石が複数落ちていて、留守を確認するため、玄関先に「置き石」をしていたとみられますが、その後の捜