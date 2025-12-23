「もう限界」。子育てで爆発する前に親はどんなメンタルコントロールをするといいのか。「戦略的ほったらかし」のメソッドで8000人超の保護者の相談を受けてきた家庭教育コンサルタントの岩田かおりさんは「過干渉気味の子育てをしてしまう方に実践してほしい、子供への声かけ述と自分ケアの方法がある」という――。（構成＝ディスカヴァー編集部）写真＝iStock.com／takasuu※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／takasuu■