ヒトを見つめる目の深み、コトを描き出す筆の細やかさ。これまで短編連作でそんな特性を発揮しつづけた作者が、長編作家として新たな顔を披露した。警察小説だから事件を追うのはむろん警察組織でも、本作には個人の事情を絡めて事件に取り組む捜査員がいる。そんな謎の追及と解決に本格ミステリの趣が溢（あふ）れ、広い範囲の読者を満足させるに違いない。最初に読んだときを思い出す。主人公である刑事日野の生活描写は新鮮