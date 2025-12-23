クリスマスを重視する女性がいる一方で、カップルで過ごすことに否定的なタイプも確実に存在します。意中の女性が後者である可能性も十分あるので、的確なアプローチができるように、クリスマスに無関心な女性の心理を知っておくといいかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「意外に多数派？『クリスマスデートなんて面倒』な理由」をご紹介します。【１】どこも混雑していて、無理に出