「これまでの議論を適切に反映したものとはなっていないばかりか、冤罪被害者の救済に逆行し、再審法の改悪になりかねない」裁判のやり直しを認める「再審」制度の見直しについて議論している法制審議会で、内部から「待った」の声が上がっている。法制審議会 刑事法（再審関係）部会の委員をつとめる鴨志田祐美弁護士、村山浩昭弁護士、幹事をつとめる田岡直博弁護士の3人が、部会の事務局が示した「今後の議論のための検討資料」