２２日、北京で開かれた国務院第１５次５カ年規画の「綱要草案」編成作業指導グループ会議。（北京＝新華社記者／黄敬文）【新華社北京12月23日】中国の李強（り・きょう）共産党中央政治局常務委員・国務院総理は22日、北京で国務院第15次5カ年規画（2026〜30年）の「綱要草案」編成に関する指導グループ会議を開き、編成作業を深く研究した。会議には丁薛祥（てい・せつしょう）共産党中央政治局常務委員・国務院副総理も出席