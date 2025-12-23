アメリカのトランプ政権が、前のバイデン政権下で任命された少なくとも29か国の在外公館の大使らについて、配置転換を決めたと報道されました。AP通信は22日、トランプ政権が先週、少なくとも29か国の在外公館の大使やそれに準じる高官について、来年1月で配置転換することを通告したと伝えました。通告を受けた大使らは前のバイデン政権のもとで任命されていて、前政権のカラーを一掃し、トランプ政権の「アメリカ第一主義」の外