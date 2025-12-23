「Superfly」の越智志帆（41）が22日、自身のインスタグラムを更新。大物歌姫との遭遇を報告した。「先日、グリーンアップルさんのドームツアーにお邪魔しました」とロックバンド「Mrs.GREENAPPLE」のドーム公演を訪れたことを明かした。「壮大な世界観の中に誘ってもらって、東京ドームでも日本でもどこでもない空間にいる感じがしたなぁ。ありがとうございました」と感謝した。「終演後、美しい方に再会！」とつづり