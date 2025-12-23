俳優の波瑠さん（３４）と高杉真宙（まひろ）さん（２９）が２３日、双方のインスタグラムで結婚を報告した。連名の文書を掲載し、「人として、役者としてもより一層成長できるよう、真摯（しんし）に仕事と向き合っていく」とコメントした。