２３日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、トキ（高石あかり）の夫・銀二郎（寛一郎）が松野家にやってくる。銀二郎のその後の成長に松野家の面々は驚がくし、さらに驚きの事実を銀二郎に伝える。銀二郎はトキと会う約束の前日、松野家を訪問した。そこでトキとやり直す「お願いに参りました」と頭を下げ、トキと別れてから「会社を興し、松野家の皆さんをお世話させていただけるまでにはなりました。月２００