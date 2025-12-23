長崎県島原市新町の菓子製造販売業「お菓子のグランパ・有限会社さかき」が、長崎地裁島原支部から破産手続きの開始決定を受けたことが分かった。決定は2日付。東京商工リサーチ長崎支店によると、負債総額は約4400万円。同社は1989年に設立。島原市のアーケード街近くで菓子店「お菓子のグランパ」を営み、ケーキや焼き菓子などを販売していた。新型コロナ禍後の観光客減少や原材料価格高騰のあおりを受けて業況が悪化したと