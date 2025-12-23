今季の日本ハムのブルペンを支えた斎藤友貴哉投手（３０）。４７試合の登板で１勝２敗３セーブ１４ホールド、防御率１・３５。キャリアハイの好成績を収めた。ＣＳファーストＳ・オリックス戦では、２日連続セーブも記録。そこで注目を集めたのが、１６０キロを計測した“魔球”だった。まさに仁王立ちという表現がふさわしかった。ＣＳファーストＳで抑えを任された斎藤は、オリックスの打者を圧倒した。２試合とも３人でピシ