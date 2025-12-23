【ワシントン＝阿部真司】米連邦議会下院の共和、民主両党の議員が日本と中国の関係悪化を巡り、中国を非難し、日本を支持する共同決議案を提出した。トランプ米大統領に対し、日本などの同盟国とともに中国の威圧的慣行に対処するよう求めた。決議案は１９日付。中国軍機による航空自衛隊へのレーダー照射や、日本への渡航自粛要請を「軍事的威嚇や経済的威圧を行っている」と指摘し、看過することは「他の国への危険な前例と