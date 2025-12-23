国内の金価格の指標とされる田中貴金属工業の店頭小売価格は、23日午前9時30分時点で1gあたり2万4861円となり、最高値を更新した。先週の日銀の植田総裁の会見以降、円安が進行していることなどで円建ての金価格の上昇傾向が続いている。