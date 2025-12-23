フジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）は23日、米MLBホワイトソックスにポスティングシステムによる移籍を果たした村上宗隆内野手の入団会見の様子を放送した。MCの俳優谷原章介は、「『やればできる』で、大きくなって日本に帰ってきてほしい」とエールを送った。コメンテーターでフリーアナウンサーの武内陶子も、「壁があっても乗り越えられるというすごい強い意志、すてきだと思います」と語った。