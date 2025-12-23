塩野義製薬は３日ぶり反発。２２日取引終了後、田辺ファーマ（大阪市中央区）から筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ）などの治療薬であるエダラボン事業を買収すると発表した。日米を含むグローバルでの全権利を獲得する。同事業は年間売り上げ１０００億円以上であり、２０２６年度以降の売上収益・利益へ継続的に貢献する見通しという。これが買い手掛かりとなっている。 出所：MINKABU PRESS