日本製罐は軟調。この日の寄り前に、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１２３億７２００万円から１２２億５９００万円（前期比８．９％増）へ、営業損益を１億３４００万円の黒字から３億１８００万円の赤字（前期５億４０００万円の赤字）へ、最終損益を１億２２００万円の黒字から２億６７００万円の赤字（同３億３５００万円の赤字）へ下方修正したことが嫌気されている。 今期は、前期に実施した減損損失処